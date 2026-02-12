Voittaako kehnompikin valmisruoka aterian väliinjättämisen?

Kuten aiemmin kerroimme, valmisruokia ostetaan Suomessa yhä enemmän, ja samalla myös niiden valikoima on kasvanut.

Ravitsemusterapeutti Kirsi Englund kertoi helmikuussa Huomenta Suomessa, miten valmisruokahyllyltä voi tehdä ravitsemuksellisesti järkevämpiä valintoja.

Mutta entä jos ruokavalio koostuu pääosin valmisruoista?

– Silloin se haaste on ehkä pikkaisen isompi, jos niitä käytetään paljon ja ei täydennetä aterioita. Sitten saattaa olla juuri se vaara, että kasvisten saanti jää niukaksi ja suolan ja kovan rasvan saanti nousee.

Tässä tilanteessa eines on parempi valinta

Valmisruoat voivat Englundin mukaan olla osa ruokavaliota, eikä syömisessä tarvitse pyrkiä täydellisyyteen. Ravitsemusterapeutin mukaan valmisruoka on aina parempi vaihtoehto kuin aterian väliinjättäminen.