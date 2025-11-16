Lumisateita saattaa olla luvassa myös eteläisessä Suomessa.

Koko Suomessa on alkuviikosta odotettavissa talvista säätä, kerrotaan Ilmatieteen laitokselta.

Pohjois-Suomessa on päivystävän meteorologin Tuukka Keräsen mukaan luvassa hyvinkin kylmiä lämpötiloja. Yöllä lämpötila voi laskea 20:n ja 30 pakkasasteen välille. Päivälämpötilat voivat olla kymmenen ja 20 pakkasasteen väliltä.

Myös Keski- ja Etelä-Suomessa lämpötilat ovat alkuviikosta Keräsen mukaan melko talvisia. Keskisessä Suomessa lämpötilat pyörivät päiväsaikaan todennäköisesti viiden pakkasasteen tienoilla.

Etelä-Suomessa lämpötilat ovat todennäköisesti päivisin nollan tienoilla. On mahdollista, että viikon mittaan päivälämpötilatkin pysyvät pakkasasteiden puolella. Ainakin öisin lämpötilat todennäköisesti laskevat pakkaselle.

Sääennusteet voivat vielä muuttua.

Ajokeli voi heikentyä

Suuressa osassa Suomea on jo lunta, mutta eteläisessä ja keskisessä Suomessa lunta ei juuri ole. Erityisesti rannikkoseuduilla ei ole ollut lunta tai lumi ei ole pysynyt maassa.