Vielä luvassa lunta, mutta kevät lähestyy nopeasti: "Tyytyväisenä katselen ensi viikon säitä"

Päivällä etelässä ja maan keskiosassa lämpötila on nollan ja viiden asteen välillä, Lapissa pakkasen puolella. Lämpimintä on etelässä.



Lauantain ja sunnuntain välinen yö on selkeä. Lapissa yöpakkaset voivat olla jopa 20 pakkasateen tietämillä.