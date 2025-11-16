Lapin Savukoskella mitattiin sunnuntaina tämän talven toistaiseksi kylmin lukema.

Talvi on jo täydessä vauhdissa pohjoisessa. Etelässäkin ensi viikosta on tulossa talvinen, sillä lämpömittarit näyttävät tiistaista eteenpäin pakkaslukemia.

Suomen eteläpuolella liikkuu matalapaineita, jotka saattavat tuoda ensimmäisen lumipyryn maan eteläosiin.

– Kovasti viikon mittaan tullaan seuraamaan ennusteissa näitä matalapaineita, että mikä niistä tuo talven ensimmäisen lumipyryn etelärannikolle. Vielä ei pysty ajoitusta sanomaan, mutta kyllä siinä aika herkullinen tilanne on pyrylle, meteorologi Liisa Rintaniemi kertoo.

Sunnuntaina maan etelä- ja keskiosissa lämpötilat ovat plussan puolella, sateita tulee etenkin maan keski- ja itäosassa.

Lapissa pakkanen on sen sijaan kiristynyt. Savukoskella mitattiin sunnuntaiaamuna talven toistaiseksi kylmin lukema: 26,8 pakkasastetta.

– Isot lämpötilaerot, kun etelässä lämpötila on viidessä asteessa.

