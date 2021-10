Talvi iski Lappiin kertaheitolla! Lunta pyryttää vauhdilla – Kittilässä jo 35 senttiä

Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Eveliina Tuovinen kertoo, että havaintoasemilla on laajalti mitattu 20 sentin lumikerroksia.

Eniten lunta on Tuovisen mukaan mitattu Kittilän Kenttärovan havaintoasemalla, jossa lukema oli iltapäivällä neljän tienoilla 35 senttiä.

Pohjoisessa Lapissa on lumisateen vuoksi voimassa vaarallisen liikennesään varoitus. Kelivaroituksia on voimassa myös esimerkiksi Kainuussa ja Pohjois-Pohjanmaalla, minkä lisäksi etelämmässä on tuulivaroituksia niin maa- kuin merialueilla.