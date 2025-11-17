Monin paikoin on jo lunta, jota saatetaan saada viikolla myös rannikkoalueille.

Alkavalla viikolla lämpötilat vaihtelevat merkittävästi eri puolilla Suomea. Luvassa on talvista säätä, Ilmatieteen laitokselta kerrotaan.



Päivälämpötilat liikkuvat Pohjois-Suomessa kymmenen ja 20 pakkasasteen välillä. Keskisessä Suomessa pakkasasteet pyörivät päivisin miinus viiden tienoilla.



Eteläisessä Suomessa päivisin lämpötilat ovat noin nollassa asteessa, mutta viikon edetessä päivälämpötilat saattavat olla pakkasen puolella.

Ilmatieteen laitokselta arvioidaan, että viikon edetessä lumisateita saapuisi eteläiseen Suomeenkin. Suuressa osassa maata on jo lunta.



Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Tuukka Keränen sanoo, että viikon puolivälin jälkeen on mahdollista, että Uudellemaalle ja pääkaupunkiseudulle voisi olla luvassa sankempiakin lumisateita.



Lumisateet voivat ajoittain heikentää ajokeliä alueilla, joilla lumisade on sakeinta.



– Talviselta tosiaan näyttää. Ei millään tavalla pitäisi olla kesärenkaita käytössä, Keränen sanoo.



Pohjois-Suomessa ei todennäköisesti ole sateita odotettavissa alkuviikosta.

