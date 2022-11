Tältä Venäjän määräys liikekannallepanolle näytti: Pietarilainen Roman epäilee, että vielä ei voi huokaista helpotuksesta

– Se on ainoa laillinen tapa. Jos saat sen postilla, se ei tuota sinulle mitään velvollisuuksia tai sanktioita, hän kertoo.

”Hallinto kuitenkin valehtelee jatkuvasti”

Moni Romanin ystävä kehotti, ettei hän reagoisi kirjeeseen mitenkään. Lopulta hän päätti kuitenkin mennä kutsuntatoimistoon. Päätökseen vaikutti se, että hän on nelikymppisenä maan viranomaisten mukaan kohtuullisen iäkäs palvelukseen eikä hänellä ole aiempaa armeijakokemusta. Hänellä on ollut myös terveysongelmia.

– Televisiossa he sanovat, että kaikki on ohi. Hallinto kuitenkin valehtelee jatkuvasti, ja siksi sitä on vaikea uskoa. Voi olla ehkä rauhallista hetken, vaikka kuukauden tai pari. Sitten se ehkä alkaa taas, hän sanoo.