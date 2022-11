Venäjä teloittanee jo omia rintamakarkureitaan – epätoivoiset olot ajavat sotilaita pakenemaan: "Monille on jo käynyt huonosti"

Aiemmin Britannian puolustusministeriö kertoi tilannekatsauksessaan, että Venäjä on todennäköisesti heikon taistelumoraalin vuoksi antanut komentajilleen käskyn uhkailla rintamakarkureita teloituksella. Ja jopa toteuttaa uhkaus, jos varoituksia ei kuunnella.

Käsky on todennäköisimmin annettu pitääkseen heikosta moraalista, laadusta ja kurista kärsivät joukot kasassa.

Puolustusvoimain entinen komentaja, kenraali evp Jarmo Lindberg ei ihmettele uutisia venäläisten heikosta moraalista. Rintamalle on tuotu suuria määriä liikekannallepanossa värvättyjä, jotka ovat saaneet vain jonkinlaisen pikakoulutuksen, jos sitäkään.

– Heidät on sitten laitettu sinne kahdeksan kuukautta taistelleiden jermujen sekaan, niin taistelutahto voi olla koetuksella ja halu lähteä pois suuren riskin alueelta ylitsepääsemätön.

– On täysin mahdollista, että Venäjä pitää pakolla ne joukot rintamassa. Takana on varmistajia, jotka hoitavat sen, ettei taistelusta paeta, Lindberg sanoo.

Rintamalle käytännössä ilman koulutusta

Sosiaalisessa mediassa on jo levinnyt videoita, joissa venäläissotilaat kertovat kurjista oloistaan ja olemattomasta varustuksestaan. Videoilla on näkynyt muun muassa ruostuneita aseita ja järjestäytymättömiltä vaikuttavia leirejä yhä kylmenevissä olosuhteissa.

Venäjän värväyskeskukset joutuivat ongelmiin liikekannallepanon kanssa, koska kouluttajia, tiloja ja varusteita ei riittänyt kaikille. Syksyllä alkoi myös kutsuntakierros, jonka tavoitteena on aktivoida 120 000 henkeä. Alokkaille piti siis saada tilaa.

Lindbergin mukaan on jo esitetty arvioita, että jo 50 000 liikekannallepanossa värvättyä olisi lähetetty rintamalle.

– Sehän tarkoittaa sitä, että heillä on täysin olematon koulutus. Heille monille on jo käynyt huonosti ja heidät on arkussa palautettu kotimaahan.