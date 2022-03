Venäjältä poistunut Suomen kautta sodan aikana tuhansia ihmisiä – aivovuoto Venäjälle "katastrofaalinen"

Junissa saavat matkustaa tällä hetkellä ainoastaan Suomen ja Venäjän kansalaiset, ja suurin osa noin 700:stä Helsinkiin päivittäin saapuvasta matkustajasta on ollut venäläisiä.

– Heillä on jonkinlainen Schengen-viisumi, joko Suomen viisumi tai viisumi tai oleskelulupa jossakin muussa EU-valtiossa. Ja olemme kuulleet, että suuri osa heistä matkustaa lentokentälle, kertoo VR:n Venäjän liikenteen johtaja Viktoria Hurri.

"Osa suurempaa aivovuotoa"

Tutkijan mukaan tämä venäläisten maasta pois lähtö on osa suurempaa muuttoliikettä, jossa erityisesti nuori ja koulutettu keskiluokka haluaa pois Venäjältä. Viimeisen kymmenen vuoden aikana lähtijöitä on ollut arviolta satojatuhansia, ja nyt muuttoliike näyttää kiihtyneen.

– Viimeisen vuoden – kahden aikana on tullut tällainen poliittinen komponentti hyvin vahvasti mukaan, joka näkyy esimerkiksi kansalaisyhteiskunnan ja mediakentän kiristyneessä kontrollissa ja sitä kautta ilmapiirin muuttumisessa yhä autoritäärisempään ja epävapaampaan suuntaan. Se on saanut aikaan sen, että ihmisiä on lähtenyt paljon, sanoo Ulkopoliittisen instituutin (Upi) vanhempi tutkija Jussi Lassila.