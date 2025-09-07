Tältä näyttävät Marko "Mörkö" Anttilan ensimmäiset tanssiaskeleet TTK:ssa

Mörkö-Marko Anttilan tanssitaivalta haastaa hänen pituutensa.
Tanssii Tähtien Kanssa -tuotantokausi lähti liikkeelle sunnuntaina 31. elokuuta esitetyllä jaksolla, jossa tutustutiin tarkemmin tähtioppilaisiin ja kurkistettiin heidän ensimmäisiin tanssiharjoituksiinsa.
Ensimmäiset tanssiaskeleensa TTK-treeniksellä muiden mukana jaksossa pääsi ottamaan myös entinen jääkiekkoilija Marko "Mörkö" Anttila tähtiopettajansa Kia Lehmuskosken kanssa.
Kaksikolla on erilainen haaste tällä kaudella, sillä heillä on historiallinen pituusero. Anttila tunnetaan urheilu-uransa ansioiden lisäksi pituudestaan, joka on 203 senttimetriä.
Ensimmäisessä jaksossa nähtiin, kuinka tanssiharjoitukset lähtevät kaksikolla sujumaan.
Anttilan ja Lehmuskosken ensimmäinen TTK-tanssi tulee olemaan tango.