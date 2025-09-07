Tältä näyttävät Marko "Mörkö" Anttilan ensimmäiset tanssiaskeleet TTK:ssa

Julkaistu 07.09.2025 18:04
Toimittajan kuva
Aino Haili

aino.haili@mtv.fi

Mörkö-Marko Anttilan tanssitaivalta haastaa hänen pituutensa.

Tanssii Tähtien Kanssa -tuotantokausi lähti liikkeelle sunnuntaina 31. elokuuta esitetyllä jaksolla, jossa tutustutiin tarkemmin tähtioppilaisiin ja kurkistettiin heidän ensimmäisiin tanssiharjoituksiinsa. 

Ensimmäiset tanssiaskeleensa TTK-treeniksellä muiden mukana jaksossa pääsi ottamaan myös entinen jääkiekkoilija Marko "Mörkö" Anttila tähtiopettajansa Kia Lehmuskosken kanssa.

Kaksikolla on erilainen haaste tällä kaudella, sillä heillä on historiallinen pituusero. Anttila tunnetaan urheilu-uransa ansioiden lisäksi pituudestaan, joka on 203 senttimetriä. 

Ensimmäisessä jaksossa nähtiin, kuinka tanssiharjoitukset lähtevät kaksikolla sujumaan. 

Anttilan ja Lehmuskosken ensimmäinen TTK-tanssi tulee olemaan tango. 

