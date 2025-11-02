Marko Anttilan ja Kia Lehmuskosken TTK-taival päättyy.

Entinen jääkiekkoilija Marko "Mörkö" Anttila joutuu keskeyttämään Tanssii Tähtien Kanssa -kilpailun yhdessä tähtiopettajansa Kia Lehmuskosken kanssa loukattuaan jalkansa sunnuntaina 2. marraskuuta.

Tämän johdosta kisassa on mukana enää viisi tähtiparia, joten illan lähetyksen lopuksi ei nähdä pudotusta. Viime viikon Roosa nauha -lähetyksen tuomaripisteet lisätään tämän illan sekä myös tulevan viikon tuomaripisteisiin.

Anttilan tilalla Lehmuskosken tanssiparina illan esityksessä nähdään tähtiopettaja . Kaksikko tanssii quickstepin -kappaleen tahtiin.