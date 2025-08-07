Tanssiraati analysoi uudet tähtiparit – yksi herättää hämmästystä

Julkaistu 07.08.2025 17:16
Aino Haili

Katja Lintunen

Silja Välske

Tanssiraati arvio Tanssii Tähtien Kanssa -kauden kisaajat. 

Tanssii Tähtien Kanssa -ohjelman 18. tuotantokauden uudet tähtiparit julkistettiin torstaina 7. elokuuta. 

Mukana on tänä syksynä jälleen 11 tähtiparia. Tanssiraati eli MTV Uutisten viihdetoimittajat Katja Lintunen sekä Aino Haili tapasivat tähtiparit julkistustilaisuudessa Helsingissä. He kertovat tähtioppilaiden jännittäneen pressin kulisseissa. 

Kaksikko nostaa kisaajista esiin Marko "Mörkö" Anttilan ja Kia Lehmuskosken. Parilla on pituuseroa huimat 41 senttimetriä. 

– Mitehän ne tanssiliikkeet ja kuinka paljon nostoja? Lintunen pohti suorassa lähtyksessä. 

Kaksikko kertoo laittaneensa haastattelun jälkeen kaikki tähtioppilaat näyttämään bravuuritanssiliikkeensä. Kuka vakuutti? Katso analyysi ylhäällä olevalta videolta!

Tanssii Tähtien Kanssa alkaa MTV Katsomossa ja MTV3-kanavalla su 31.8. klo 19.30.

