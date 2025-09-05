Näissä tunnelmissa Mira Luoti aloitti TTK-harjoitukset

Mira Luodin ensimmäinen TTK-tanssi on quickstep.
Tanssii Tähtien Kanssa -tuotantokausi alkoi viime sunnuntaina esittelyjaksolla, jossa tutustuttiin tarkemmin tähtioppilaisiin ja kurkistettiin heidän ensimmäisiin tanssiharjoituksiinsa.
Ensiaskeleensa TTK-harjoitussalilla ottivat jaksossa myös muusikko Mira Luoti ja tähtiopettaja Anssi Heikkilä. Heidän ensimmäinen tanssinsa tulee olemaan quickstep.
– Ruvettiin tykittämään heti itse asiaa, Heikkilä kertoo.
– Tultiin tänne töihin, Luoti toteaa vieressä.
– Ei nauttimaan, Heikkilä nauraa.
Quickstep tunnetaan nopeana tanssilajina.
– Siinä mennään, eikä meinata, Luoti vahvistaa.