Näissä tunnelmissa Mira Luoti aloitti TTK-harjoitukset

Julkaistu 05.09.2025 16:02
Aino Haili

Mira Luodin ensimmäinen TTK-tanssi on quickstep.

Tanssii Tähtien Kanssa -tuotantokausi alkoi viime sunnuntaina esittelyjaksolla, jossa tutustuttiin tarkemmin tähtioppilaisiin ja kurkistettiin heidän ensimmäisiin tanssiharjoituksiinsa. 

Ensiaskeleensa TTK-harjoitussalilla ottivat jaksossa myös muusikko Mira Luoti ja tähtiopettaja Anssi Heikkilä. Heidän ensimmäinen tanssinsa tulee olemaan quickstep. 

– Ruvettiin tykittämään heti itse asiaa, Heikkilä kertoo. 

– Tultiin tänne töihin, Luoti toteaa vieressä. 

– Ei nauttimaan, Heikkilä nauraa. 

Quickstep tunnetaan nopeana tanssilajina. 

– Siinä mennään, eikä meinata, Luoti vahvistaa. 

