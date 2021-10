Suomalainen kesämökki pääsee tuhansien turistien hämmästeltäväksi: Mikä näistä on suosikkisi mökiksi Seurasaaren ulkomuseoon?

Seurasaaren mukaan useampi mökkiään tarjonnut kertoi, että perheellä on edessä mökin päivitys nykyaikaisempaan, mutta kynnys mökin purkamiselle on suuri. Moni koki, että vanhan mökin uusi elämä Seurasaaren ulkomuseossa turistien hämmästeltävänä tuntuisi lohdulliselta päätökseltä luopua mökistään.

Seurasaaren ulkomuseon suomalaista kesämökkikulttuuria esittelevä kokonaisuus on määrä avautua vuonna 2026. Kyse on poikkeuksellisesta muutoksesta Seurasaarellekin, sillä edellisen kerran ulkomuseoon on tuotu rakennuskokonaisuus yli 40 vuotta sitten. Ulkomuseo on tähän asti esitellyt suomalaista rakennus- ja asumiskulttuuria 1600-luvulta 1900-luvulle asti 88 eri puolilta Suomea tuodun rakennuksen voimin.