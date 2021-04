Korkeasaaren kupeessa sijaitseva Hylkysaari meni kaupaksi 7 miljoonalla eurolla – tämän kaiken ostaja saa

Senaatti-kiinteistöt on myynyt Helsingin edustalla sijaitsevan Hylkysaaren Valo Investments Group Holding Oy:n tytäryhtiölle Hylkysaari Oy:lle. Kauppahinta oli seitsemän miljoonaa euroa.

Kokonaisuus myytiin nykyisellä voimassa olevalla asemakaavalla, jossa se on osoitettu kaikille avoimeksi virkistysalueeksi. Saarelle saa rakentaa yleisiä rakennuksia, niitä palvelevia huoltotiloja sekä välttämättömät asunnot.

Saaren pinta-ala on 3,68 hehtaaria ja sillä sijaitsevien rakennusten yhteenlaskettu bruttoala on noin 3700 neliötä. Rakennukset ovat valmistuneet noin vuosina 1810–1985. Saaren tärkeimmät rakennukset on suojeltu asemakaavamerkinnöillä.