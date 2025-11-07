Sikarintuoksun lisäksi kotimuseossa ihastuttavat marsalkan metsästämän tiikerin talja sekä upeat huonekalut.
Marsalkka Mannerheimin kotimuseo Helsingin Kaivopuistossa avautuu yleisölle sunnuntaina kahden vuoden peruskorjauksen jälkeen.
Carl Gustav Emil Mannerheim oli sotapäällikkö- ja presidenttijulkikuvansa ulkopuolella varsin yksityinen henkilö. Marsalkan kotimuseossa, eli hänen lähes 30-vuotisessa kodissaan (1924–51), salaisuuksien verho hieman raottuu.
– Täällä pääsee sukeltamaan hänen mielenmaisemaansa, harrastuksiinsa ja mielenkiinnon kohteisiinsa, Mannerheim-museon tutkija Liisa Oikari kertoo.
Sikarintuoksu palasi luomaan tunnelmaa
Kaikki museolla esillä oleva esineistö on ollut Mannerheimin omistuksessa. Niin myös sikarihumidori, joka luo kuubalaisine sikareineen tärkeän osan marsalkan työhuoneen tunnelmaa.
– Ennen remonttia täällä oli vahvakin sikarintuoksu, joka hävisi remontin aikana. Oli ihana huomata, että se palasi tänne huoneeseen, kun paluumuutto alkoi ja alettiin asetella esineitä takaisin paikoilleen.
Metsästys kuului jo sosioekonomisen luokankin puolesta Mannerheimin harrastuksiin. Se näkyy kotimuseossa.
– Täällä on yli 70 metsästysmuistoa.
Miltä näyttää Mannerheimin metsästämän tiikerin talja ja muut kotimuseon esineet? Katso artikkelin videolta tai