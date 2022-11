Tältä näyttää MM-rallin hurja kummitustunneli: "Saa olla rönttiä, että tuohon tulee kaasu pohjassa"

– Jokaisena päivänä ajetaan jokin pätkä, joka on poikkeuksellisen vaikea. On pätkiä, jotka ovat mukavia ja jouheita, mutta sitten on niitä, jotka ovat erittäin hitaita ja teknisiä ja joissa pito vaihtelee suuresti. Osaa teistä ei ole edes käytetty pitkään aikaan, Tänak sanoi Dirtfishille.