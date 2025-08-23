Tältä näyttää kristillisdemokraattien uusi johto

Kristillisdemokraattien varapuheenjohtajiksi on valittu Mika Poutala, Sirpa Pursiainen-Hautala ja Susanna Kokkonen.

Kristillisdemokraattien puoluekokous valitsi maa- ja metsätalousministeri, kansanedustaja Sari Essayahin Lapinlahdelta jatkamaan KD:n puheenjohtajana seuravan kaksivuotiskauden.

Essayah valittiin puolueen johtoon jo kuudennen kerran, eikä hänelle ollut haastajia.

Kristillisdemokraattien ensimmäisenä varapuheenjohtajana jatkaa liikunta-, urheilu- ja nuorisoministeri Mika Poutala, 42. Hän on ensimmäisen kauden kansanedustaja, aluevaltuutettu ja kaupunginvaltuutettu Espoosta, KD kertoo tiedotteessaan.

Uudeksi toiseksi varapuheenjohtajaksi valittiin tamperelainen kaupunginvaltuutettu ja aluevaltuutettu Sirpa Pursiainen-Hautala, 46. Hän on yhteiskuntatieteiden maisteri ja työskentelee ikäihmisten asumispalveluyksikön toimitusjohtajana.

Kolmanneksi varapuheenjohtajaksi nousi uutena helsinkiläinen filosofian tohtori Susanna Kokkonen, 54. Kokkonen on helsinkiläinen varavaltuutettu, joka on toiminut pitkään kansainvälisissä tehtävissä.

Ehdokkaita varapuheenjohtajan vaalissa oli kaikkiaan kymmenen.

