Tältä näyttää kristillisdemokraattien uusi johto

LK 23.8.2025 Puheenjohtaja Sari Essayah (kesk.) valittiin jatkamaan puolueen puheenjohtajana Kristillisdemokraattien puoluekokouksessa Porissa 23. elokuuta 2025.
Puheenjohtaja Sari Essayah (kesk.) valittiin jatkamaan puolueen puheenjohtajana Kristillisdemokraattien puoluekokouksessa Porissa.Str / Lehtikuva
Julkaistu 33 minuuttia sitten(Päivitetty 32 minuuttia sitten)
Toimittajan kuva
Kati Hyttinen

kati.hyttinen@mtv.fi

STT

Kristillisdemokraattien varapuheenjohtajiksi on valittu Mika Poutala, Sirpa Pursiainen-Hautala ja Susanna Kokkonen.

Kristillisdemokraattien puoluekokous valitsi maa- ja metsätalousministeri, kansanedustaja Sari Essayahin Lapinlahdelta jatkamaan KD:n puheenjohtajana seuravan kaksivuotiskauden. 

Essayah valittiin puolueen johtoon jo kuudennen kerran, eikä hänelle ollut haastajia.

Kristillisdemokraattien ensimmäisenä varapuheenjohtajana jatkaa liikunta-, urheilu- ja nuorisoministeri Mika Poutala, 42. Hän on ensimmäisen kauden kansanedustaja, aluevaltuutettu ja kaupunginvaltuutettu Espoosta, KD kertoo tiedotteessaan.

Uudeksi toiseksi varapuheenjohtajaksi valittiin tamperelainen kaupunginvaltuutettu ja aluevaltuutettu Sirpa Pursiainen-Hautala, 46. Hän on yhteiskuntatieteiden maisteri ja työskentelee ikäihmisten asumispalveluyksikön toimitusjohtajana.

Kolmanneksi varapuheenjohtajaksi nousi uutena helsinkiläinen filosofian tohtori Susanna Kokkonen, 54. Kokkonen on helsinkiläinen varavaltuutettu, joka on toiminut pitkään kansainvälisissä tehtävissä.

Ehdokkaita varapuheenjohtajan vaalissa oli kaikkiaan kymmenen.

Juttu täydentyy.

Lue myös: 

Sari Essayah valittiin jatkamaan kristillisdemokraattien puheenjohtajana

Kristillisdemokraattien Essayah: "Palestiinan tunnustamiseen ei ole edellytyksiä"

Kristillisdemokraattien puoluekokous alkaa Porissa

Lisää aiheesta:

Eija-Riitta Korhola pyrkii takaisin europarlamenttiin – puoluekirja vaihtui taasSari Essayahista presidenttiehdokas: KD:n Helsingin-piirin entinen puheenjohtaja vastusti ehdokkaan asettamistaEssayah jatkaa kristillisdemokraattien johdossa: " Polarisoituneessa keskustelussa maltillinen järjen äänemme ei aina kuulu"Nasima Razmyar SDP:n varapuheenjohtajaksiKristillisdemokraattien uudeksi puoluesihteeriksi on valittu Elsi RantaVihreät heiluttaa hyvästit Haavistolle, Ohisalo astuu puheenjohtajan pestiin
Suomen Kristillisdemokraatit (KD)PolitiikkaPoriKotimaa

Tuoreimmat aiheesta

Suomen Kristillisdemokraatit (KD)