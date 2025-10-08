Eduskunta keskusteli tänään kiistellystä alkoholilaista, joka sallisi alkoholin etämyynnin ja kotiinkuljetuksen.

Oppositiopuolueet sekä hallituspuolue kristillisdemokraatit moittivat yhä hallituksen esittämiä alkoholilain muutoksia tänään lähetekeskustelussa.

Hallituksen lakiesityksen mukaan jatkossa alkoholia voisi jatkossa tilata kotiinkuljetuksella Alkosta sekä vähittäismyyntipaikoista, kuten kaupoista ja ravintoloista. Lisäksi alkoholia voisi tilata kotiin myös muissa EU-maissa toimivista yrityksistä.

– Haitat jäävät Suomeen, mutta voitot valuvat ulkomaille, kristillisdemokraattien kansanedustaja Päivi Räsänen kritisoi tänään alkoholain lähetekeskustelussa.

Muista EU-maista voisi tilata enintään 80-prosenttisia juomia, mutta kotimaisista vähittäismyyntipaikoista enintään kahdeksanprosenttisia käymisteitse valmistettuja, ja enintään 5,5-prosenttisia muulla tavoin valmistettuja alkoholijuomia. Suomessa vain Alko saisi toimittaa kotiin myös vahvempia juomia.

Kristillisdemokraatit vastustaa hallituksen esitystä muun muassa siksi, että se asettaa puolueen mielestä kotimaiset toimijat ulkomaisia heikompaan asemaan. Myös kotimaista matkailu- ja ravintola-alaa edustava Mara on kritisoinut esitystä samasta syystä.

Oppositio moitti esitystä haittojen lisääntymisestä

Lähetekeskustelussa oppositiopuolueet moittivat esitystä muun muassa alkoholihaittojen lisääntymisestä.

– Alkoholi on Suomen käytetyin ja eniten haittoja aiheuttava päihde. Herääkin kysymys, onko aivan pakko mahdollistaa alkoholin tilaaminen kotiovelle? Jatkossa ei tarvitse poistua ollenkaan kotona, vaan dokaus (juominen) voi jatkua keskeytyksettä, kun tilaa alkoholijuomat suoraan kotiovelle, kansanedustaja Hanna Sarkkinen (vas.) sanoi.

Lakiesityksen mukaan jatkossa alkoholia voisivat kotiinkuljettaa joko etämyyjät itse, tai esimerkiksi ruokalähettipalvelut.

Sarkkinen toivoi lakiesitystä muutettavaksi eduskuntakäsittelyssä siten, että kotitilauksiin tulisi 24 tunnin toimitusaika, jotta alkoholijuomia ei voisi spontaanisti tilata kotiinkuljetuksella "aamukrapulassa".

Myös SDP:n kansanedustaja Krista Kiuru näki puutteita hallituksen esityksessä.

– Kauan on eletty tässä salissa ja päätöksiä tehty, mutta koskaan tässä salissa ei ole käsitelty samaan aikaan tällaista kierrettä. Tulossa on lisää viinaa ja saatavuutta kaikille.

Sosiaaliturvaministeri Sanni Grahn-Laasosen (kok.) puolusti lakiesitystä toteamalla, että lakiesitys on käytännössä kiristys nykytilanteeseen, sillä alkoholin etämyynti on jo nyt käytännössä sallittua. Jatkossa alkoholin kotiinkuljetukseen tarvittaisiin erillinen lupa, ja viranomaisilla olisi oikeus valvoa toimituksia koeostoilla.

– Tämä esitys kiristää tältä osin alkoholisääntelyä Suomessa, eli tuomme myös toimitukset lupien ja valvonnan piiriin. Tämä on siis kiristys nykytilaan.

Yritykset varautuvat jo mahdolliseen alkoholin kotiinkuljetuksen sallimiseen ja toivovat, että kuljettajat käyvät toimituspassikoulutuksissa läpi esimerkiksi sitä, miten ikärajan tarkastaminen käytännössä tapahtuu.

Aiempi lakiesitys peruttiin

Hallitus antoi jo kertaalleen viime syksynä alkoholilain muutoksia koskevan esityksen, mutta joutui perumaan sen, koska EU-komissio varoitti lakimuutoksen syrjivän ulkomaisia toimijoita. Tuolloin lakiesityksessä ei oltu riittävästi selvennetty etämyyntiä ulkomailta.

Sen jälkeen hallitus laati uuden esityksen, jota kristillisdemokraatit jälleen vastustaa. Puolueen mielestä kahdeksan prosentin raja pitäisi asettaa myös ulkomaisille etämyyntiyrityksille.

Lisäksi kristillisdemokraatteja hiertää se, että esityksessä sallitaan sosiaalisen median vaikuttajien alkoholimainonta. Puolue pitää esitystä tällaisenaan hallitusohjelman vastaisena.

Kristillisdemokraattien vastustuksesta huolimatta hallitus antoi lakiesityksen eduskunnalle erimielisenä syyskuun lopussa.

Hallituksen mukaan lakimuutosten tarkoituksena on selventää nykyinen epäselvä tulkinta yksiselitteiseksi siten, että suomalaisilla on tilata alkoholia myös EU-maissa toimivilta yrityksiltä.

Lisäksi hallituksen tavoitteena on "uudistaa alkoholipolitiikkaa vastuullisesti eurooppalaiseen suuntaan", ja edistää yritysten välistä kilpailua.