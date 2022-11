Tältä näyttää joulu Windsorin linnassa – ensimmäinen ilman kuningatar Elisabetia

Windsorin linna on koristeltu joulua varten kuukausi ennen jouluaattoa, eli 24. marraskuuta. Myös kansalaiset voivat käydä tutustumassa koristeluihin.

Joulun tunnelman voi aistia heti sisään tullessa, sillä myös portit ja lyhtypylväät on verhottu seppelein. Suuri portaikko, josta pääsee St. George Halliin, on niin ikään nauhoitettu seppelein.

St. George Hallissa on katseenvangitsijana yli 6-metrinen, kestävästi lähellä, eli Windsor Great Parkissa, kasvatettu joulukuusi. Puuhun on laitettu satoja koristeita. 8., 9. ja 12. joulukuuta laulajat esiintyvät valtavan kuusen luona. St. George Hall on sama paikka, jossa prinssi Harry ja herttuatar Meghan pitivät kuninkaallisen häävastaanottonsa ja esittelivät poikansa Archien, 3, kansalle.

Alla olevat kuvat Windsorin linnasta ovat valokuvaaja Jules Annanin ottamia. Muun muassa hänet kutsuttiin ikuistamaan kuninkaallisten joulutunnelmaa. Kuvia voit selata nuolista.

1., 2. ja viimeinen kuva: Crimson Drawing Room

3. ja 8. kuva: St. George Hall

4., 5. ja 7. kuva: Waterloo Chamber

6. kuva: portaikko

Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen tästä.

Kuusia on enemmänkin, sillä myös Crimson Drawing Room on saanut omansa. Niin ikään Waterloo Chamber on pukeutunut jouluiseen asuun, ja siellä on erilaisia jouluisia esineitä pöydällä.