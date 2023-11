Tässä Skotlannin erikoisin nähtävyys – kuningas Charlesin mailla kohoaa pyramidi

Suurimman graniittisen pyramidin on rakennuttanut kuningatar Victoria vuonna 1862 aviomiehensä prinssi Albertin kuoltua vuonna 1861. Pyramidin korkeus on noin 13 metriä ja se kohoaa avoimella paikalla Balmoralin linnan tiluksilla. The Sun-lehden mukaan pyramidilta avautuu henkeäsalpaavat näkymät Cairngormsin kansallispuistoon, joka on Yhdistyneen kuningaskunnan suurin kansallispuisto.