Päihtyneellä suomalaiskaksikolla oli kova hinku päästä keskitysleirimuseoon Puolassa.
Puolalaismedia TVP3 uutisoi kahden suomalaisen miehen kiivenneen Auschwitz-Birkenaun keskitysleirimuseon muurin yli ja tunkeutuneen museoalueelle. Tapahtumahetkellä tänä maanantaina 22. syyskuuta museo oli sulkenut ovensa.
Poliisi otti 33-vuotiaat suomalaismiehet kiinni. Miehet olivat TVP3:n mukaan kahden promillen humalassa. Molemmille mätkäistiin 1500 Puolan zlotyn eli noin 350 euron sakot.
Toisen maailmansodan aikana Auschwitz-Birkenau toimi yhtenä juutalaisten joukkotuhopaikkana Natsi-Saksassa.
