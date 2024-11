Tältä Helsinki näyttää yli sadan metrin korkeudessa pylvään nokassa

– Tämä on sillan yksi välituki, ja tätä on rakennettu aika pitkään. Kun hanke alkoi 2021 syksyllä, silloin ryhdyttiin jo louhimaan perustuksia pylonille.

– Siinä olivat omat murheensa ja haasteensa. Mutta ylöspäin meneminen on käytännössä itsensä toistoa.

Ei korkean paikan kammoisille

Tällä hetkellä pyloni on noin 117 metrin korkeudessa. Se nousee hiljalleen noin neljän metrin korkuisissa betonivaluissa.

Ympäristö pylonin huipulla, jossa rakentajat työskentelevät, on huputettu. Näin sääolosuhteet eivät haittaa työskentelyä.

– Muotista ei paljoa näe ulos. Suojaseinämme tuovat turvaa työntekijöillemme, mutta hienolla kelillä valutason päältä on näkyvyys pitkälle. Näkymät ovat loistavat, Saresma kehuu.

Korkealla työskennellessä on varmistettava, ettei mitään pääse putoamaan alas.

– Kyllähän tässä on jatkuvasti käyty sen kanssa kamppailua, että työturvallisuusasiat ovat kunnossa ja suojausolosuhteet ovat siellä erittäin tiiviit. Vältämme myös sitä, ettei alapuolella ole ketään samanaikaisesti töissä.

Puitteet yläilmoissa ovat mainiot, sillä pylonimuotin sisälle on rakennettu kahvitila ja käymälä.

– Se on huomioitu, että he pystyvät tekemään siellä pitkää päivää. He tulevat alas ainoastaan ruokatauoilleen.