Nostureiden kolossi nostaa notkahtaneen Kiiminkijoen sillan: Suomen järeimmältä nosturilta "tuollainen 150 tonnin painoinen silta nousee kuin tyhjää vain"

Paikalle on hälytetty pelastustöihin Suomen järein, telaketjuilla kulkeva nosturi Liebhern LR 1750, jota on jo viikon ajan kasattu nostokuntoon katkaistulla 4-tiellä Kiiminkijoen törmällä. Nosturin omapaino on 500 tonnia ja vastapainon kanssa sen kokonaispaino on 1000 tonnia.