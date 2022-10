Suomen korkeimpien rakennusten lista on menossa uusiksi – Kirkkonummelle rakentumassa peräti 185-metrinen torni

Pikkalan torni on nousemassa korkeuksiin nopeassa aikataulussa. Sen on suunniteltu valmistuvan jo vuonna 2024.

Tornia käytetään merikaapeleiden valmistukseen, joiden valmistuksessa juuri tällainen pystysuora torni on kriittisen tärkeä.

Torni on osa tehtaalle suunnattua sadan miljoonan euron investointia, joka takaa merikaapelien runsaan tuotannon jatkossakin. Tornin myötä kaapeleiden tuotantomääriä voidaan kasvattaa 400 kilometrillä vuodessa.

– Markkina on tosi hyvä ja lisää tarvitaan kapasiteettia. Vastaavanlaisia hankkeita käynnissä muuallakin Euroopassa, Loimu toteaa.

– Saattaa olla, että siellä tulee olemaan vierailumahdollisuus, mutta vielä on liian aikaista sanoa sen toteutumisesta, Loimu sanoo.

Vain kolme satametristä

Suomessa on ennestään tasan kolme yli satametristä rakennusta.

Viime vuonna Helsingin Kalasatamaan valmistunut asuintalo Loisto on Suomen kolmanneksi korkein rakennus huimalla 124 metrin korkeudellaan. Kerroksia tähän rakennukseen on laitettu 32.

Suomen toiseksi korkein rakennus ja samalla korkein asuintalo sijaitsee samalla alueella kuin Loisto, mutta tällä korkeutta on vielä hitusen enemmän. Kyseessä on Majakka-niminen kerrostalo, jossa on 35 kerrosta ja korkeutta 134 metriä.