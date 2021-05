Suomen pisimmän sillan rakennustyöt alkavat Helsingissä – vuosia kestävä projekti jyrää alleen suuret määrät parkkipaikkoja

Tavoitteena on, että kaikki olisi valmista viiden vuoden päästä, eli vuoden 2026 lopussa.

Kustannukset noin 500 miljoonaa euroa

Projektijohtaja Ville Alajoen mukaan kyseessä on mittava rakennusurakka.

– Tässä on kaksi isoa kokonaisuutta. Toisaalta Hakaniemenranta kehittyy, se on kaupunkikehityshanke, mutta raitiohanke on vielä masiivisempi eli lähdetään Helsinkiin rakentamaan raitiotieverkostoa, joka kolminkertaistaa raidemäärän Helsingissä.