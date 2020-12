Pasi rakensi jopa 14 metriä korkean Eiffel-tornin pellolleen Nivalaan – seuraava projekti on Kiinan muuri

Pasi Keskisarjan pellolla Pohjois-Pohjanmaalla Nivalan Maliskylässä on paljon nähtävää. Vaikka Keskisarja tekee rakennusprojektejaan päivätyön ohessa, on niitä syntynyt jo kiitettävä määrä.

– Siellä on ukko vartioimassa yötä päivää. Siitä sen jälkeen se vähän karkasi käsistä tuo harrastus, mies naureskelee.

Päätyökseen Keskisarja valmistaa nosto-ovia. Kiinnostus rakentamiseen on herännyt puhtaasti sen vuoksi, että erikoiset asiat herättävät mielenkiinnon. Oppi on ajoittain tullut myös kantapään kautta.

Eiffel-tornin rakentaminen kesti alle neljä kuukautta

Niin alkoi kolmen ja puolen kuukauden pituinen Eiffel-torni rakennusprojekti, johon upposi noin kolme kuutiota puuta. Jokainen liitos on kahdella ruuvilla ja uretaaniliimalla kiinni. Tornin jokaisen kulmatolpan sisällä menee tukivaijeri, joka on turvana tuulikuormia varten.

Korkeutta Eiffel-tornilla on 14 metriä.

– Sen pohjapinta on 5x5 metriä, eli se on 1:25 siitä oikeasta Eiffel-tornin mittakaavasta.

Keskisarja on rakentanut torniin myös tasanteen, josta pääsee tulevaisuudessa ihailemaan maisemia 2,3 metrin korkeudesta. Vielä pitkää kuitenkin rakentaa kulku tuohon tasanteelle.

Mies on rakentanut tornin yksin. Rakennusurakkaa helpotti se, että tornin osat hän pystyi tekemään puuseppäpajassaan lämpimässä. Pystytys ja maalaus jäi ainoastaan ulkotiloissa tehtäviksi.

Eiffel-torni on herättänyt valtavasti kiinnostusta

– On siinä kyllä ollut sitä kulkijaa. Siinä on ihan 200 autoa päivittäin käynyt katsomassa. On siinä kovasti ollut sitä porukkaa, Keskisarja kertoo naureskellen.