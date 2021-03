Talousnobelistilta kovaa kritiikkiä EU:lle rokotesekoilusta – ”Tulee aiheuttamaan tuhansia turhia kuolemia”

Talousnobelisti Paul Krugman kritisoi kovin sanoin EU:n toimintaa koronarokottamisessa. New York Timesin kolumnissaan hän arvioi, että kompurointi tulee johtamaan jopa tuhansiin turhiin kuolemantapauksiin.

EU:ssa on tehty yhteistä rokotehankintaa, ja rokotteita on jaettu jäsenmaihin suhteessa väestömäärään. Rokotetoimitukset lähtivät liikkeelle yskähdellen ja rokotustahti on ollut hidas verrattuna esimerkiksi Britanniaan ja Yhdysvaltoihin.