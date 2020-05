Saksalaisvirologi varoittaa liian nopeista ja yhtäaikaisista korona-helpotuksista – nämä kahdeksan ongelmakohtaa mietityttävät eniten

Kekulén mukaan pandemiakamppailussa vaarallisin vastustaja ei ole virus vaan aika. Pandemia ei ole hänen mukaansa katastrofi pitkällä aikajänteellä, mutta sen dynamiikka on kuin räjähdys. Poliitikot ovat hänen mukaansa kärsimässä nyt tappion toistamiseen aikaa vastaan.

Nämä kahdeksan ongelmakohtaa mietityttävät

1. Remdesivir-lääke ei auta vakavasti sairastuneita, mutta lyhentää jonkin verran sairaalassaoloaikaa, jos lääkitys on aloitettu varhaisessa vaiheessa.

2. Covid-19-viruksen taltuttaminen rokotteella kestää puolitoista vuotta siitä, kun rokote on käytössä.

3. Rajoituksia sosiaaliseen kanssakäymiseen ei olisi saanut purkaa ilman korvaavaa suojaussuunnitelmaa. Erityisesti häntä huolestuttaa päiväkotien ja koulujen avaaminen. Se tulee nostamaan tartuntojen ja kuolemien määrää. Kekulén mukaan Espanjantauti sata vuotta sitten on tästä karu esimerkki. Hänen mukaansa lasten suojaaminen hygieniamääräyksillä ja hengityssuojaimilla on katteetonta toiveajattelua, jolla voi olla vakavat seuraukset yhdelle kokonaiselle sukupolvelle.

5. Kritiikki kohdistuu myös virukseen sairastuneiden ja menehtyneiden tietojen keräämiseen. Kekulén mukaan on liian vähän dataa siitä, miten tartunta on saatu tai missä ammateissa tartunnan saaneet ovat työskennelleet, minkälainen on kunkin sairastuneen perhetilanne.