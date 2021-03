"Rokotenationalistista jänkkäämistä"? Maailmanselittäjät ruotivat vastausta EU:n koronarokotetilanteeseen

Koronarokote-eriin kytkeytynyt keskustelu on viikkojen vieriessä keskittynyt pitkälti siihen, minkälaisia rokote-eriä eri EU-maihin on toimittu, millaisia sopimuksia toimituksista on tehty ja miten onnistuneesti rokotusohjelmat on saatu käyntiin eri valtioissa.