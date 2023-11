Uutuuskirja paljastaa: Näin äärioikeisto käytti koronapandemiaa hyväkseen

Äärioikeisto ratsasti pandemialla

Teoksessa Lankinen syväluotaa myös sitä, kuinka äärioikeisto on ratsastanut koronapandemialla, esimerkiksi soluttautumalla koronaskeptikoihin ja salaliittoteoreetikoihin Saksassa.

– Mielenosoituksissa koronaskeptikot rekrytoivat väkeä omiin joukkoihinsa. Sen myötä äärioikeisto on vahvistunut ja radikalisoituneita ihmisiä on enemmän kuin ennen pandemiaa, Lankinen sanoo.

Vaikka eri maiden toimia on haravoitu jälkikäteen, sen vaikutusten suhteen Lankinen on pessimistinen.

– Tämä on universaali ilmiö, että pandemia oli akuutti sen aikana, mutta sen jälkeen missään ei ole palattu asioihin. On analysoitu hyvin, mitä virheitä on tehty, mutta niitä ei ole korjattu missään.