Hannes-myrsky teki tuhoja myös Keski-Pohjanmaalla Kokkolassa.
Rannikkokaupunki Kokkolassa myrsky puhalsi puita nurin, viskoi kattopeltejä, katkoi sähköjä ja rikkoi jopa ikkunoita.
Artikkelin alussa olevalta videolta näkyy, kuinka pahaa jälkeä myrsky Kokkolan keskustassa aiheutti.
Pahimmillaan Suomessa oli sähköt poikki 190 000 kotitaloudelta. Sunnuntaina iltapäivällä määrä oli vielä vajaa 60 000.
Sähkökatkot painottuivat vahvasti Länsi-Suomen rannikolle.
Kokkolassa sähköttä oli yhä neljältä iltapäivällä yli 2 000 kotitaloutta.
Muutaman kymmenen kilometrin päässä Kaustisella koettiin läheltä piti -tilanne, kun suuri puu kaatui aivan Kaustisen keskuskoulun viereen.
Päivitetty kuvalla Kaustiselta kello 16.53.
Pihla Timosen kuvaa Kaustiselta.