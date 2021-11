Tällaisiin ilmastotavoitteisiin isot päästömaat ovat sitoutuneet Glasgow'ssa – ja näin lupaukset näkyvät kuluttajan kukkarossa

Kokous on monien mielestä viimeinen mahdollisuus pitää ulottuvilla ilmaston lämpenemisen tavoiteltu raja, 1,5 astetta.

Myös isot päästäjät kuten Intia ja Afrikan suurin talousmaa Nigeria ovat valmiita vahvistamaan tavoitteita. Intialla ja Nigerialla ei ole aikaisemmin ollut hiilineutaaliustavoitetta. Intia on asettanut tavoitteensa vuoteen 2070 ja Nigeria 2060.

– Aikaisemmin ei ole ollut virallisena tavoitteena pyrkiä kohti päästöttömyyttä. Nyt tällaisia tavoitteita on tullut ja tämä on taas yksi askel eteenpäin sillä pitkällä tiellä kohti ilmastopäästöjen ottamista haltuun, Elinkeinoelämän keskusliiton johtava ilmastoasiantuntija Janne Peljo kommentoi.

Ovatko Kiinan tavoitteet riittävät?

Myös Kiina vahvisti oman hiilineutraaliustavoitteensa ennen Glasgow'n kokouksen alkua. Tavoite on vuoteen 2060 mennessä. Se on sama, kuin Venäjän tavoite.

Pelkästään Kiina vastaa tänä vuonna noin 31 prosentista kaikista maailman päästöistä. Maa on päässyt elvyttämään talouttaan pandemian jälkeen muita maita aiemmin.

Tavoitteena on, että Kiinan päästöt saavuttavat huippunsa vuoteen 2030 mennessä.

Kaikkia suurvaltojen tavoitteet eivät kuitenkaan miellytä. Esimerkiksi Yhdysvallat on syyttänyt Kiinaa ja Venäjää siitä, etteivät maiden ilmastopyrkimykset ole riittäviä.

– Analyysien perusteella on arvioita siitä, että kyllä Kiina olisi parempaankin pystynyt ja ehkä jättivät vähän pelikortteja käyttämättä, mutta toisaalta vahvistivat, että ovat tavoitteiden takana. Ja kyllä Kiina yleensä on pitänyt lupauksensa, mitä he kansainvälisesti sanovat.