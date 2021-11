Edistysaskelia vai pelkkiä korulauseita Glasgow'ssa? Käsillä on ratkaiseva vuosikymmen: "Jos se sössitään, kaikki tavoitteet haihtuvat turhina ilmaan"

Kaksiviikkoinen vääntö 1,5 asteen tavoitteesta on konkretisoinut sen, että kunnianhimoisen tavoitteen saavuttaminen todella vaatii konkreettisia toimia ja ilmastotekoja kaikilta mailta.

– On ymmärretty, että ne päästösitoumukset, mitä mailta on tähän mennessä saatu, eivät tule riittämään, vaan että kun tuolta kotiin lähdetään, tahtia on kiristettävä, hän havainnollistaa.