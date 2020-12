EU-maat sopuun 2030 ilmastotavoitteen kiristämisestä – "Vielä jää kunnianhimon nostamistarvetta"

– Tämä on tärkeä uutinen. Ajoitus on tärkeä ja se, että tavoite on vähintään 55 prosenttia, että 55 ei ole se katto vaan lattia, arvioi ilmastoasioiden pääneuvottelija Outi Honkatukia ympäristöministeriöstä.

2030 ilmastotavoitteita kaivataan lisää

Viisi vuotta sitten Pariisissa juhlittiin ilmastosopimuksen syntyä. Sopimuksen mukaisesti maailman maiden pitäisi tämän vuoden aikana kertoa päästövähennystavoitteidensa kiristämisestä. Tähän mennessä noin 120 valtiota on kertonut tavoittelevansa hiilineutraaliutta vuoteen 2050 mennessä, esimerkiksi Japani, Etelä-Afrikka ja EU. Kiinan tavoite on vuodessa 2060 ja Suomen jo 2035.

Ilmasto uhkaa lämmetä yli kolmella asteella

"Lämpenemisen pysäyttäminen on meidän käsissä"

– Mahdollisuudet rajata ilmaston lämpeneminen alle kahteen asteeseen ovat täysin olemassa. Se on meidän käsissä. Tänä vuonna on ensimmäistä kertaa tullut paljon positiivisia päätöksiä politiikan suunnasta näiden tavoitteiden asettamisen muodossa. Teollisuudessa ja liike-elämässä, siellä se todellinen muutos tapahtuu. Aurinkoenergiasta on tullut globaalisti edullisin sähkön tuotantomuoto, on kehittymässä keinot öljyn käytön merkittävään vähentämiseen ja kivihiili on saatavissa pois heti, kun vain halutaan, listaa Ollikainen.