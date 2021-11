Tämän takia Suomi on ilmastokokouksessa haluttua seuraa – asiantuntijan mukaan suomalaisilla on harhainen käsitys ilmastotavoitteidemme erinomaisuudesta

Paikalle ilmoittautuneita on peräti 30 000 – virallisten neuvottelijoiden lisäksi joukossa on suuri määrä eri järjestöjen, yritysten ja muiden toimijoiden edustajia luomassa painetta päättäjiä kohtaan.

Mutta mikä on Suomen rooli ilmastokokousessa?

– Suomi on osa Euroopan Unionin neuvottelutiimiä. Euroopan Unioni on yksi isoimmista saastuttajista ja isoimmista talouksista eli yksi isoimmista pelaajista siellä neuvotteluista, kertoo Kaisa Kosonen, ilmastovastaava Greenpeacesta Uutisaamun haastattelussa.

Paikalla Suomesta on esimerkiksi presidentti Sauli Niinistö.

– Varmasti aika moni haluaa kuulla tästä Suomen tavoitteesta olla hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä, joka on kuitenkin verrattaen vahva tavoite.

– Tämä on herättänyt kiinnostusta maailmalla. Ei pelkästään vain se numero, vaan se, kuinka laaja tuki tälle tavoitteelle Suomessa on.

Suomi edelläkävijä?

Kososen mukaan Suomessa on kuitenkin harhainen käsitys siitä, että täällä olisi erityisen hyvä tavoite.

– Esimerkiksi Tanskalla ja Iso-Britannialla on paljon vahvemmat tavoitteet kuin Suomella.

– Suomen ilmastopaneeli on arvioinut, että tämä nykyinen tavoite, mikä meillä on, menee kuta kuinkin siihen Pariisin polkuun, eli siinä mielessä se on ihan vahva tavoite, kommentoi Hietaniemi.