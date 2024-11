Vain yksi valtio on tänä vuonna edistynyt ilmastomuutoksen torjunnassa – Trumpin nousu valtaan voi pahentaa tilannetta

Arviot lämpenemisestä vaihtelevat

Nykypolitiikalla ilmasto on lämpenemässä 2,7 asteella vuosisadan loppuun mennessä. Luku on keskiarvo ja on 50 prosentin todennäköisyys sille, että todellinen lämpeneminen on vähäisempää tai suurempaa.



– Nykytiedon mukaan on edelleen 33 prosentin mahdollisuus, että ilmasto lämpenee kolmella asteella tai enemmän ja 10 prosentin mahdollisuus, että ilmasto lämpenee 3,6 asteella tai enemmän vuosisadan loppuun mennessä, muistuttaa Gonzales-Zuniga tiedotteessa.