Suomi jäi ulos Bidenin ilmastotalkoista, mutta ympäristöministeriä asia ei huoleta – tällaiset ovat ilmastotavoitteemme

Ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkosen (vihr.) mukaan kokoukseen on kutsuttu ennen kaikkea isoja maita, joilla on vielä tekemistä paljon päästöjen vähentämisessä.

Mikkonen kokee, että Suomi on melko paljon mukana kansainvälisessä keskustelussa kykenee vaikuttamaan asioihin. Hän väläyttää tänään osallistuvansa Yhdysvaltojen ilmastolähettiläs John Kerryn järjestämään suljettuun neuvottelukeskusteluun.

Mihin Suomi on sitoutunut?

EU-instituutiot pääsivät varhain keskiviikkoaamuna sopuun ilmastolain sisällöstä. Lain lähtökohtana on, että unioni on hiilineutraali vuoteen 2050 mennessä.

– Konkreettisesti ei vielä tarkkaan tiedetä, mitä se tarkoittaa. Ajatus on, että tämän pohjalta ruvetaan valmistelemaan lakeja, joiden avuilla päästään tavoitteeseen.

Mikkosen mukaan Suomi on ajanut sitä, että päästövähennys toteutettaisiin ennen kaikkea päästökauppasektorilla.

– Olemme painottaneet päästökauppasektoria ja siellä fossiilisten päästöjen vähennys on aivan ykkönen.

Lisäksi Mikkonen muistuttaa, että rinnalla pitää huolehtia hiilinieluista ja -varastoista, joka on Suomenkin tavoite.

Marinin hallitusohjelman tavoitteena on, että Suomi on hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä ja ensimmäinen fossiilivapaa hyvinvointiyhteiskunta.

Biden julkaisi eilen ilmastotavoitteet

Biden aikoo lähes kaksinkertaistaa Yhdysvaltojen päästövähennystavoitteen vuodelle 2030. Tavoitteena on leikata kasvihuonekaasujen päästöjä 50–52 prosenttia vuoden 2005 tasolta.

– Se on viesti siitä, että USA on jälleen mukana ilmastopolitiikan etujoukoissa. USA:lla on halu kansainvälisesti johtaa sitä, että muut maat saadaan mukaan.