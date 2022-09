Onko kaupassa kotimaisia tomaatteja ensi talvena? Näin pahasti sähkökriisi iskee kasvihuonetuotantoon

– Kasvihuonetuotanto on nimenomaan sellainen, jossa näkymät ovat huonot. Ruotsissa taidettiinkin jo ilmoittaa, että tomaattihuoneet jätetään tyhjäksi. Suomesta on kantautunut vähän samankaltaista viestiä.

Osa viljelijöistä lyö hanskat tiskiin

Osa osuuskunnan jäsenistä on ilmoittanut jättävänsä tomaatit viljelemättä, osa on kertonut viljelevänsä vähemmän. Kurkun osalta tilanne on samankaltainen.