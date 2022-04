Kymmeniätuhansia ukrainalaispakolaisia voidaan palkata sesonkitöihin: "Suoraan työmarkkinoille – ei byrokratiaa"

YK:n arvion mukaan Ukrainasta sotaa on paennut viisi miljoonaa ihmistä. Takaisin kotimaahansa heistä on palannut yli miljoona.

On arvioitu, että Suomeen pakolaisia voi saapua kuluvan vuoden aikana 80 000. Yli 14 000 sotaa paennutta ukrainalaista on jo saanut tilapäistä suojelua. Tämä tarkoittaa, että heillä on vuodeksi oikeus työntekoon.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mutta millaiset ovat ukrainalaisten aidot mahdollisuudet työllistyä Suomessa?

– Siinä mielessä hyvä, että pääsevät suoraan työmarkkinoille. Ei ole byrokratiaa. Meillä on myös paljon yrityksiä, jotka kärsivät työvoimapulasta, teollisuusliiton erikoistutkija Rolle Alho sanoo MTV:n Uutisaamussa.

– Toisaalta he eivät tiedä, miten pitkään sota jatkuu. On myös kielikysymys. Toivottavasti työnantajilla on jonkin verran joustoa. On myös paljon työpaikkoja, joissa pärjää ilman suomen tai ruotsin taitoa, Alho jatkaa.

"Riippuu osin satokaudesta"

Esimerkiksi maatalouteen voidaan sesonkitöihin palkata kymmeniätuhansia tekijöitä, arvioi Åbo Akademin yliopistolehtori Mika Helander.

– Riippuu osin myös satokaudesta ja miltä kesä näyttää tarhamarjojen poiminnassa, Helander toteaa.

Uutisaamu nähdään MTV3-kanavalla joka arkiaamu kello 6.25-9.30 välisenä aikana. Ohjelma on katsottavissa myös mtv-palvelussa ja MTV Uutiset Livessä.

Ukrainalaispakolaisten työllistymistä Suomessa edesauttaa myös se tosiasia, etteivät ukrainalaiset työntekijät ole täällä mikään uusi näky. Näin ollen myös suhteita ja verkostoja on jo ehtinyt rakentua.

– Meillä on pieni ukrainalaisvähemmistö. Viime vuoden lopulla yli 7 000 ukrainalaista asui pysyvästi Suomessa. Nyt tulevilla pakolaisilla on Suomessa ystäviä ja sukulaisia, jotka pystyvät auttamaan työllistymisessä. Me kaikki tiedämme, että verkostot ovat tärkeitä, kun etsitään töitä, Aho muistuttaa.