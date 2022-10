Venäjän hyökkäyssotaa paenneilla on vahva halu työllistyä Suomessa – miksi ukrainalaiset osaajat eivät tule palkatuiksi?

TE-toimistoihin on ilmoittautunut työttömäksi työnhakijaksi tällä hetkellä vajaa 5 000 tilapäisen suojelun saanutta ukrainalaista. Tästä työvoimasta kiinnostuneita työnantajia on TE-toimiston listoilla vajaa tuhat.

Yritykset arkailevat ukrainalaisten palkkaamisessa

– Kun pystytään viestimään, että se [ukrainalaisten palkkaaminen] ei ole mitään rakettitiedettä, niin SOL on hyvä esimerkki siitä, miten nopeassakin ajassa on onnistuttu työllistämään satoja.

Ukrainasta saapuu kaikenlaista osaamista

Ukrainalaisia tulijoita on Hammermannin mukaan eri puolilta Suomea. Pääaisassa he ovat naisia ja pieniä lapsia. Miehiä on selvästi vähemmän, mikä on toki ymmärrettävää, sillä miehet ovat jääneet puolustamaan kotimaataan.