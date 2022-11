Suomeen tulossa 40 000 sotaa pakenevaa ukrainalaista ensi vuonna – osa siirtymässä keväällä kuntien palvelujen piiriin

Ensi keväänä moni ukrainalainen siirtyy vastaanottokeskuksista kuntien palvelujen piiriin, kun he ovat oleskelleet Suomessa vuoden ajan. Se tarkoittaa lisäkysyntää palveluille sekä asuntomarkkinoille.

– Varsinkin opetuspalveluissa ja varhaiskasvatuksessa tarvitaan lisää tiloja. Tarvitaan lisää resursseja. Tavoitteenamme on saada saman pöydän ääreen kunnat, hyvinvointialueet ja Maahanmuuttovirasto. Yhteistyöllä saadaan paras mahdollinen tulos ensi talvea varten, sanoo Kuntaliiton erityisasiantuntija Ari Korhonen.

Vastaanottokeskusten kapasiteettia valmistaudutaan nostamaan

– Toisen kunnan alueella voi olla hyvinkin helppoa toteuttaa palvelulisäykset. Se on hyvin yksilöllistä: meillä on kuitenkin satoja kuntia ja nähtäväksi jää, millainen kuorma siitä kenellekin sitten on. Toisaalta se samalla tuo asukkaita ja elinvoimaa kunnille, sanoo Haahtela.