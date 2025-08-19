Eemeli Peltosen puolisolta koskettava julkaisu: "Olit kaikkeni"

Eemeli Peltonen kuvattuna Eduskuntatalon käytävillä.
SDP:n kansanedustaja Eemeli Peltonen menehtyi tiistaina Eduskuntatalossa. Peltonen kuvattuna Eduskuntatalossa kesäkuussa 2024.Str / Lehtikuva
Julkaistu 19.08.2025 16:49
Antti Kylmänen

Sofia Nevalaisen julkaisuun kommentoi esimerkiksi Sanna Marin.

Sosiaalidemokraattien järvenpääläinen kaupunginvaltuutettu Sofia Nevalainen on jakanut sosiaalisen median palvelu Instagramissa julkaisun koskien edesmennyttä puolisoaan, kansanedustaja Eemeli Peltosta.

– Olit kaikkeni. Rakastan sinua ikuisesti, Nevalainen kirjoittaa päivityksessä.

Eemeli Peltonen menehtyi tiistaina Eduskuntatalossa.

Peltonen oli sosiaalidemokraattien ensimmäisen kauden kansanedustaja. Myös Peltonen toimi Järvenpään kaupunginvaltuutettuna.

Nevalainen pyytää julkaisussa Peltosen omaisten puolesta aikaa ja rauhaa surutyölle.

Nevalainen kertoo, etteivät hän tai muut Peltosen omaiset tule kommentoimaan asiaa enempää medialle.

Suomen entinen pääministeri Sanna Marin on yksi monista julkaisuun kommentoineista henkilöistä.

– Voimaa Sofia, Marin kirjoittaa.

