Epidemia leviää aiempaa enemmän nuorten aikuisten keskuudessa, Uutissuomalaisen haastattelema asiantuntija kertoo.

Tippuritartuntoja on todettu Suomessa taas ennätyksellisen paljon, kertoo Uutissuomalainen.

Tartuntoja on raportoitu tänä vuonna sunnuntaihin mennessä yhteensä noin 1 880. Koko viime vuonna määrä oli noin 1 860. Luvut selviävät Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tartuntatautirekisteristä.

Uutissuomalaisen mukaan todellisuudessa tartuntoja on vielä enemmän, sillä kaikki tartunnat eivät näy tilastossa.

Myös viime ja toissa vuosi olivat tippuritartuntojen ennätysvuosia. THL:n tilastojen mukaan tartuntoja todettiin toissa vuonna runsaat 1 300.

Syitä tartuntojen määrän kasvuun voi Uutissuomalaisen haastatteleman Hus-yhtymän iho- ja sukupuolitautien erikoislääkäri Eija Hiltunen-Backin mukaan olla useita.

– Tippuri on muuttunut aika vähäoireiseksi, jolloin testeihin ei välttämättä tule hakeuduttua ja tartuntaa voi tietämättäänkin levittää. Toisaalta osa voi hakeutua testeihin aiempaa herkemmin, Hiltunen-Back pohtii.

Epidemia leviää Hiltunen-Backin mukaan aiempaa enemmän nuorten aikuisten keskuudessa. Hän arvioi Uutissuomalaiselle, että tämä voi tarkoittaa, että nuorilla on aiempaa enemmän satunnaisia seksikumppaneita.