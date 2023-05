Tällainen on S-ryhmän vaikutus lajien häviämiseen – suomalaistutkijat kehittivät mittarin yritysten luontojalanjäljen laskemiseksi

Luontokadosta ja sen torjumisesta puhutaan paljon, mutta toistaiseksi käytännön toimenpiteet ovat olleet vaatimattomia. Yksi syy on se, että yritystoiminnan vaikutuksia luontoon on vaikea mitata. Nyt mittaaminen on kuitenkin mahdollista, kun Jyväskylän yliopiston tutkijat kehittivät yhteismitallisen luontojalanjälkimittarin yrityksille.

Mittarina lajien häviämisen riski

Hiilijalanjälki on osa luontojalanjälkeä

– Tulevaisuudessa hiilijalanjäljen laskenta ja luontojalanjäljen laskenta todennäköisesti yhdistyvät, koska hiilijalanjäljen laskenta on välttämätön välivaihe luontojalanjäljen laskennassa. Näin on koska ilmastonmuutos on yksi keskeinen luontokadon ajuri ja luontojalanjäljen laskennassa hiilijalanjälki on otettava huomioon laskemalla, kuinka paljon ilmastonmuutos aiheuttaa luontokatoa, selventää Kotiaho.