WWF-pomo MTV:lle: Ihmiset ovat aiheuttaneet miljoonalle lajille sukupuuttovaaran – "Luonnon tila historiallisen huono"

YK:n luontokokous jatkuu tänään Kanadan Montrealissa. Kokouksessa odotetaan päätöksiä muun muassa maailmanlaajuisista suojelutavoitteista. Tähtäimessä on, että vuonna 2030 luontokato on pysäytetty, ja luonnon tila paranee. Luontokokousta pidetään historiallisena, ja syykin on selvä.