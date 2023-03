Suomalaisyritykset eivät tee tarpeeksi luontokadon pysäyttämiseksi – "Ekologian ja biologian osaajista elinkeinoelämässä on huutava pula"

– Esimerkiksi asetetaan varjopuita sinne, viljelyä monipuolistetaan, lannoitteiden käyttöä edelleen tehostetaan ja katsotaan, miten voitaisiin käyttää enemmän biologisia torjunta-aineita. Meille luonnon hyvinvointi on ihan keskeinen. Siinä on kyse raaka-aineiden saatavuudesta, toteaa Pauliginvastuullisuus- ja yhteiskuntasuhdejohtaja Lea Rankinen.

Yritysten kiristettävä tahtia

Luontokadolle ei ole yhtä mittaria

– Isoin haaste on se, että kyse on alueellisista ja paikallisista luontovaikutuksista. Meille tulee raaka-aineita 80 eri maasta, niin meillä on vielä aika paljon tekemistä siinä, että meillä on riittävästi tietoa eri paikallisista vaikutuksista. Puhutaan vaikka siitä, minkälainen lajikadon tilanne on tietyn raaka-aineen osalta tietyllä alueella. Lajikato voi olla yksi mittari, samoin maaperän kunto ja siihen liittyvät indikaattorit, mutta meidän pitää löytää paikallisesti oikeat mittarit, pohtii Rankinen.