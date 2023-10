Sekä Kotipizza että Nordea ovat ottaneet käyttöön laskurit, jotka tarjoavat yritysten asiakkaille tietoa heidän valintojensa ympäristöpäästöistä. Tavoitteena on tuottaa kuluttajille ja yrityksille tietoa tuotteiden ja valintojen päästöistä ja näin mahdollistaa asiakkaalle ympäristötietoisempi toiminta.

Nordean yrityksille tarkoitettu laskuri toimii verkkopankin kautta, ja se on maksuton pienille yrityksille.

Kotipizza taas tarjoaa verkkosivuillaan ilmastolaskurin, joka antaa asiakkaalle tietoa siitä, kuinka suuri hiilijalanjälki esimerkiksi yksittäisellä pizzalla on.

– Laskuri on dynaaminen, eli jos asiakas vaihtaa pizzan täytteitä, laskuri reagoi siihen. Asiakas pystyy halutessaan kokeilla, kuinka suuri vaikutus hiilijalanjälkeen on sillä, että vaihtaa pizzan täytteitä, kertoo Kotipizza Groupin vastuullisuuspäällikkö Sara Anttila .

Ilmastomarkkinointia?

Yrityksillä on suuri motiivi mainostaa olevansa ympäristötietoinen, koska se vaikuttaa yhä suuremman joukon ostopäätöksiin.

Vaarana kuitenkin on viherpesu, jossa kuluttajalle annetutut väitteet vastuullisuudesta eivät välttämättä kestä tarkempaa tarkastelua.

Kotipizzan päästölaskenta toteutetaan kolmannen osapuolen, konsulttiyritys kaija.consultingin toimesta. Anttilan mukaan sen tulokset on varmennettu, ja tuloksiin voi luottaa. Laskuri auttaa hänen mukaansa Kotipizzaa pääsemään tavoitteeseensa, eli tuotteiden hiilineutraaliuteen vuoteen 2030 mennessä.

Nordean Fält myöntää, että ilmastopäästöjen määrittely on tuottanut haasteita.

–Tämähän on ollut se haaste menneinä vuosina, että miten määritellään, mistä tuotteista minkämoinen päästö tulee. Mutta se on tieteeseen pohjautuvaa laskentaa, hän sanoo.

Asiakkaan päätös

– Kun laskuria käyttäviä asiakkaita on seurattu, on huomattu, että se on antanut pontta sille ostopäätökselle. Kyllä ihmiset ovat kiinnostuneita ja valmiita maksamaan vastuullisuudesta, Anttila vastaa.