Aktivistit uskovat toimiinsa negatiivisesta julkisuudesta huolimatta: "Toimistotyöntekijäkin uskaltaa kuulua Elokapinaan"

Elokapina aikoo jälleen seisauttaa liikenteen Helsingissä maanantaina alkavissa mielenosoituksissa.

Suomen Elokapinassa alusta saakka mukana ollut Elina Kauppila on yksi maanantain kadunvaltaukseen osallistuvista. Hän haluaa sen avulla nostaa mediassa esiin ilmastoasioita.

– Katublokki saa huomiota, joten se on tosi tehokas keino tuoda esiin ilmasto- ja ympäristöasioita. Ne ovat jääneet nykyhallituksella syrjään, sanoo Kauppila.

Kauppila pyrkii vaikuttamaan myös virallisia teitä, sillä hän on vasemmistoliiton kaupunginvaltuutettu Helsingissä ja kaupunkiympäristölautakunnan jäsen.

Kauppila ihmettelee, miksi poliisi tulkitsee perustuslaillista mielenosoitusoikeutta todella tiukasti.

– Jo etukäteen poliisi on todennut, että mielenosoituksesta tulee koitumaan kohtuutonta haittaa, joten se tullaan purkamaan.

Aiemmin poliisi ennakoi, että mielenosoituksesta saattaa aiheutua kohtuutonta haittaa liikenteelle, jolloin mielenosoittajia voidaan ottaa kiinni.

Kauppila osallistui vuonna 2019 ensimmäiseen Elokapinan mielenosoitukseen, joka viivytti luksusristeilijän lähtöä 45 minuuttia, jonka jälkeen poliisi poimi mielenosoittajat talteen.Kuvakaappaus Asian ytimessä -dokumentista.

Kauppilan mukaan Euroopan ihmisoikeusistuimen päätöksien näkökulmasta kaikki Elokapinan mielenosoitukset olisivat laillisia.

Kauppila osallistuu mielenosoitukseen työpäivänsä jälkeen ja varustautuu kuravaatteilla.

– Olen yksi heistä, jotka ovat ilmoittautuneet olevansa valmiita kiinniotettaviksi.

"Öyhöt haluavat vastustaa kaikkea"

Viisi vuotta ilmastoaktiviina toiminut Raili Nylund aikoo myös osallistua iltapäivällä alkavaan mielenosoitukseen elintärkeän kysymyksen vuoksi.

Nylund ei usko, että liikkeeseen kohdistunut arvostelu tai mielikuvat vaikuttaisivat ihmisten halukkuuteen osallistua.

– Kyllä toimistotyöntekijätkin uskaltaa kuulua Elokapinaan. Mielenosoitukseen osallistuminen on henkilökohtainen valinta ja otan vastaan seuraukset. Me pelastamme maailman niille, jotka kieltävät totuuden.

Nylundin mukaan "ihmiset tykkäävät vastustaa, eivätkä olla asioiden puolesta". Hänen mielestään mediakin nostaa esiin kielteisiä asioita Elokapinasta.

– Erityisesti "öyhöt" haluavat vastustaa kaikkea. Somessa rummutetaan negatiivista viestiä, että emme pohjautuisi tieteeseen. Tällä yritetään saada ihmiset epäilemään omaa osallistumistaan mielenosoituksiin.

Elokapina-liikettä on aiemmin arvosteltu muun muassa lainvastaisista toimista ja haitan aiheuttamisesta muille ihmisille esimerkiksi liikenteessä. Myös eduskunnan pylväiden töhriminen sai osakseen kritiikkiä.

Kuva Railista on vuodelta 2021, kun Elokapina osoitti mieltä hallituksen taloustoimia vastaan.Kuvakaappaus Asian ytimessä -dokumentista.

Nylundin mukaan Elokapinan ei ole ollut vaikea saada kasaan 1 500 järjestön kouluttamaa mielenosoittajaa, joista 400 on jo etukäteen ilmoittautunut olevansa valmis kiinniottoon ja poliisin putkaan.

– Blokkien tarkoitus on nostaa valokeilaan, miten hallitus rikkoo ilmastolakia. On tärkeä uskaltaa olla sen puolesta, mikä on hyvää ilmastonmuutoksen kieltävien puolestakin.

Nylund uskoo, että mielenosoitukset ovat lisänneet tietoisuutta ilmaston hälyttävästä tilanteesta.

– Esimerkiksi eduskuntatalon pylväiden maalaaminen toi kaikkien tietoon turvetuotannon tuhot.