Koululakkoilija, Vuoden henkilö, suorasuu – kuka on tänään Helsingissä esiintyvä ilmastoliikkeen supertähti Greta Thunberg?

Kesäkuun aikana Elokapina on järjestänyt Myrskyvaroitus -kampanjan, jossa liike on vaatinut ympäristölle haitallisten valtiontukien lakkauttamisesta.

Liike on kuvaillut Myrskyvaroitusta Suomen historian suurimmaksi kansalaistottelemattomien mielenosoitusten sarjaksi. Ilmastoaktivistit ovat pysäyttäneet liikenteen eri puolilla Helsinkiä. Tiistain mielenosoitukseen odotetaan noin tuhatta osallistujaa.

Koulupinnarista tuli kansainvälinen julkkis

Mutta kuka on päivän odotetuin vieras Greta Thunberg? Nykyään 21-vuotias aktivisti nousi ensimmäisen kerran julkisuuteen kieltäytymällä koulunkäynnistä ja päivystämällä plakaatinsa kanssa Ruotsin parlamentin edessä vuonna 2018.

Koululakollaan 15-vuotias Thunberg protestoi poliitikkojen toimettomuutta ilmastonmuutoksen edessä. Mukaan liittyi nopeasti muitakin nuoria, ja samalla sai alkunsa Fridays for Future -ilmastoliike.

Thunberg ei ole vuosien varrella säästellyt sanojaan ilmastotoimien riittämättömyydestä ja hitaudesta. YK:n ilmastokokoukseen New Yorkiin kokoontuneille maailman johtajille hän lausui vuonna 2019 näin:

– Tämä on väärin. Minun ei pitäisi olla täällä, vaan koulussa valtameren toisella puolella. Te käännytte meidän nuorten puoleen ja pyydätte toivoa. Miten kehtaatte? Olette varastaneet unelmani ja lapsuuteni tyhjillä puheillanne. Ihmiset kärsivät ja ihmisiä kuolee. Kokonaiset ekosysteemit ovat romahtamassa ja olemme massasukupuuton kynnyksellä.

Nuoren naisen suorasukaisuus on saanut aikaan myös voimakkaita vastareaktioita niin nettitrolleilta kuin maailman korkeimmilta päättäjiltä. Yhdysvaltain presidenttinä toiminut Donald Trump pilkkasi nuorta aktivistia sen jälkeen, kun tämä oli valittu Time-lehden Vuoden henkilöksi joulukuussa 2019.

Autismi supervoima aktivismissa

Virkavallan kanssa Thunberg on ollut usein tekemisissä ilmastomielenosoitusten yhteydessä. Hänet on pidätetty muun muassa Hollannissa, Britanniassa ja Ruotsissa. Viime aikoina hänen aktivisminsa on kohdistunut myös palestiinalaisten puolustamiseen ja Israelia vastaan.